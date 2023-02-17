Neymar hakkında olay iddia. Fransa'dan ayrılıyor

Avrupa’da ara transfer döneminin en fazla para harcayan takımı Chelsea yaz transfer döneminde de büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Premier Lig’de istikrarlı bir grafik çizemeyen Chelsea gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmek istiyor. Bu sebeple Neymar’ın transferi için PSG ile yapılan özel görüşme ortaya çıktı.

NEYMAR İÇİN ÖZEL GÖRÜŞME

ESPN'in haberine göre; PSG'nin Başkanı Nasser bin Ghanim El-Khelaifi ve Chelsea'nin ortak sahibi Todd Boehly, Neymar'ın olası transferini görüşmek üzere Paris'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG'de bu sezon Neymar, 17 gol ve 16 asistlik performansa imza attı.

ARA TRANSFERE SERVET HARCADI

Ara transfer döneminde Chelsea, Enzo Fernandez için Benfica'ya 121, Mykhaylo Mudryk için Shakhtar Donetsk'e 70, Benoit Badiashile için Monaco'ya 38, Noni Madueke için PSV'ye 35, Malo Gusto için Olimpik Lyon'a 30, Andrey Santos için Vasco da Gama'ya 12,5, David Datro Fofana için Molde'ye 12 ve Joao Felix (kiralık) için Atletico Madrid'e 11 milyon avro ödedi.