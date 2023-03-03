Neymar'dan ikiz modellere skandal teklif

Sao Paulo'nun 23 yaşındaki eski oyuncusu Key Alves, 2022'de yetişkinlere yönelik online eğlence dünyasında bir yıldız olmak için voleyboldan uzaklaştı ve OnlyFans'ta manşetlere çıktı.

Alves, bu süreçte yeni mesleğinden eski mesleğinde kazandığından çok daha fazla para kazanabildiğini açıkladı.

Paris Saint-Germain yıldızı Neymar'ın da Alves'in hayran kitlesinin bir parçası olduğu söyleniyor ve genç kız, Big Brother'ın Brezilya versiyonuna yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcudan kız kardeşi Keyt'i de içeren uygunsuz bir teklif yaptığını ileri sürdü.



NEYMAR'IN İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Marca'nın aktardığına göre Alves, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Neymar ne dedi biliyor musunuz? İkimizle de (Kız kardeşi Keyt ile birlikte) seks yapmak istediğini söyledi."

Alves, talebi kibarca reddettiklerini de sözlerine ekledi.