Nezle mi, koma mı? Bilinmeyen riskler gün yüzüne çıkıyor

Soğuk algınlığı olarak görülen bu belirtiler, bazen çok daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, sıradan bir nezlenin koma gibi hayati risklere yol açabileceğini ortaya koydu.

Soğuk algınlığı, genellikle virüslerin neden olduğu, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren yaygın bir hastalık. Ancak uzmanlar, bazı durumlarda bu belirtilerin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Rhia Kundu’nun liderliğinde yapılan bir araştırma, soğuk algınlığı virüslerinin bağışıklık sistemini etkileyerek beklenmedik komplikasyonlara zemin hazırlayabileceğini gösterdi.

Dr. Kundu, “Soğuk algınlığı gibi görünen belirtiler, bazen menenjit, ensefalit veya sepsis gibi ciddi enfeksiyonların erken işaretleri olabilir. Bu durumlar, hızla ilerleyerek komaya neden olabilir” dedi.

Koma, kişinin bilincini tamamen veya kısmen kaybettiği, çevresel uyarılara yanıt veremediği bir durum olarak tanımlandı.

Apollo Hastaneleri’nden nörolog Dr. Vinit Suri, komanın genellikle beyne oksijen akışının kesilmesi, enfeksiyonlar veya toksin birikimi gibi nedenlerle ortaya çıktığını belirterek, “Soğuk algınlığı gibi başlayan viral enfeksiyonlar, nadiren de olsa beyne yayılabilir ve ensefalite yol açabilir. Bu, koma riskini artıran önemli bir faktördür” dedi.

BİLİMSEL BULGULAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, soğuk algınlığı virüslerinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini daha derinlemesine inceledi.

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, viral enfeksiyonların bazı hastalarda sitokin fırtınası adı verilen aşırı bağışıklık tepkisine neden olabileceğini ortaya koydu. Bu durum, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde, organ yetmezliğine ve hatta komaya yol açabilir.

Çalışmanın baş yazarı Dr. William Sears, “Soğuk algınlığı gibi hafif başlayan bir enfeksiyon, bağışıklık sistemini aşırı uyararak ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu yüzden belirtileri ciddiye almak hayati önem taşıyor” dedi.

Avrupa’da yapılan bir başka araştırma, soğuk algınlığı virüslerinin sinir sistemine yayılma potansiyeline dikkat çekti.

Hollanda merkezli Rhinology dergisinde yayımlanan bulgular, özellikle korona virüs gibi bazı viral enfeksiyonların, koku ve tat kaybı gibi belirtilerle başlayıp sinir hücrelerini etkileyerek ciddi nörolojik sorunlara yol açabileceğini gösterdi.

East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Carl Philpott, “Koku kaybı gibi belirtiler, sadece soğuk algınlığı değil, aynı zamanda sinir sistemine zarar verebilecek ciddi bir viral enfeksiyonun işareti olabilir” dedi.

HANGİ BELİRTİLER ALARM İŞARETİ?

Uzmanlar, soğuk algınlığı belirtilerinin birkaç gün içinde geçmemesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı veya konuşma zorluğu gibi belirtiler, acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Uzmanlar, “Soğuk algınlığı belirtileri 7-10 gün içinde iyileşmezse veya daha ciddi semptomlar ortaya çıkarsa, mutlaka bir doktora başvurulmalı. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda bu belirtiler daha hızlı ilerleyebilir” dedi.

ÖNLEM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Soğuk algınlığından korunmak için el hijyeni büyük önem taşıyor. American Journal of Infection Control’de yayımlanan bir çalışma, doğru el yıkama tekniklerinin enfeksiyon riskini %50’ye kadar azalttığını gösterdi.

Dr. Sears, “Eller, mikropların vücuda giriş kapısıdır. Özellikle kalabalık ortamlarda el yıkama alışkanlığı, ciddi enfeksiyonların önüne geçebilir” dedi.

Nörologlar, “Koma, genellikle altta yatan bir nedenin sonucu olarak ortaya çıkar. Enfeksiyon, travma veya metabolik bozukluklar gibi nedenler hızlıca tespit edilirse, tedavi şansı artar” dedi.

Tanı için kan testleri, beyin görüntüleme yöntemleri ve EEG gibi yöntemler kullanılıyor.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Soğuk algınlığı gibi görünen basit bir hastalık, nadiren de olsa koma gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Uzmanlar, belirtilerin dikkatle izlenmesi ve zamanında tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Imperial College London’dan Dr. Ajit Lalvani, “Erken teşhis ve doğru tedavi, hayati komplikasyonların önüne geçebilir. Soğuk algınlığını hafife almayın” dedi.