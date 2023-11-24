Nezleyi bitiren ot ortaya çıktı

Kışın insanların korkulu rüyası olan nezleyi bitiren mürver otunun faydaları dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
Nezleyi bitiren ot ortaya çıktı

Kışın nezle insanların korkulan rüyası olmayı sürdürüyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte ortaya çıkan mürver otu nezlede faydalı olmasıyla dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Diğer adıyla nezle olan soğuk algınlığı; sinüs ve boğazlar başta olmak üzere burun ve nefes borusunu da etkileyen bulaşıcı bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak kabul edilir.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Hafif ateş

-Öksürük

-Göz sulanması

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

MÜRVER OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.

İlgili Haberler
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Kabızlığı bıçak gibi kesiyor. Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Şener Üşümezsoy 'burada deprem olacak' dedi orada deprem oldu
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Son Haberler
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber Ekonomi
Tekstil sektöründe teklike çanları çalışor. Korkutan haber
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı Spor
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Telefonun sakın böyle kullanmayın boyun fıtığına neden oluyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı Gündem
Teröristlere silah ve mühimmat temin eden 3 kişi tutuklandı
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Şehriyeli pirinç pilavı nasıl yapılır?
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi Gündem
Minik öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi