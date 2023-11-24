Nezleyi bitiren ot ortaya çıktı

Kışın nezle insanların korkulan rüyası olmayı sürdürüyor. İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte ortaya çıkan mürver otu nezlede faydalı olmasıyla dikkat çekti.

NEZLE NEDİR?

Diğer adıyla nezle olan soğuk algınlığı; sinüs ve boğazlar başta olmak üzere burun ve nefes borusunu da etkileyen bulaşıcı bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak kabul edilir.

NEZLE BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Burun akıntısı veya tıkanma

-Tekrarlayan hapşırma

-Boğazda ağrı veya kaşıntı

-Hafif ateş

-Öksürük

-Göz sulanması

-Vücut kırgınlığı

-Ses kısıklığı

-Kas veya vücut ağrıları

-Titreme ve üşüme

-İştah kesilmesi

-Nefes almada güçlük

-Kulak ağrısı

MÜRVER OTU NASIL KULLANILIR?

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.