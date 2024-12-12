Nice son dakika golüyle Saint-Gilloise'ye 2-1 mağlup oldu

Nice, Avrupa Ligi'nde grup aşamasının sonlarına yaklaşırken, Saint-Gilloise karşısında galibiyet almak zorundaydı. Ancak, grupta yalnızca 2 puanla 5. sırada bulunan Fransız ekibi, deplasmanda adeta bir hayatta kalma mücadelesi verdi. Teknik direktör Franck Haise, 13 eksikle sahaya çıkarak genç oyunculardan oluşan bir kadro ile mücadele etti. Ancak, genç kadro deneyimsizlikleri nedeniyle maç boyunca zorluk yaşadı.

Maçın ilk yarısında Nice, rakibi karşısında oldukça savunmasızdı. Kaleci Marcin Bulka, defansif orta saha oyuncularının yetersiz performansı nedeniyle sık sık top çıkarmak zorunda kaldı. 33. dakikada Franjo Ivanovic, Nice savunmasında boşluk bulup takımını öne geçiren golü attı (1-0). Ancak, ilk yarının sonunda Sofiane Diop’un yaptığı etkili pres ve Evann Guessand’ın şık golü ile Nice, devreyi 1-1’lik eşitlikle kapadı.

İkinci yarıda Nice, oyunu hızlandırarak galibiyet arayışına girdi. 57. dakikada Issiaga Camara’nın şutunun direkten dönmesi, takımın şanssızlığını gösterdi. Ancak, maçın sonunda Union Saint-Gilloise, zamanın son anlarında Ivanovic’in ikinci golüyle (90+2) 2-1 galip geldi.

Nice oyuncusu Sofiane Diop, maç sonrası yaptığı açıklamada "Çocuklar gibi oynadık. Bazen kazanamayınca, kaybetmemek gerekir" diyerek takımının performansını eleştirdi. Bu mağlubiyetle Nice, Avrupa Ligi'nde bir sonraki turun kapılarını büyük ölçüde kapatmış oldu ve matematiksel olarak elenme ihtimali de yüksek.