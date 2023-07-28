Nicki Minaj, 'Call of Duty'de boy gösterecek

Nicki Minaj, kendi adıyla 'Call of Duty' oyununda yer alacak ilk kadın olmaya hazırlanıyor. ABD'li ünlü rapçi, oyuna özel yeteneklere sahip bir karakter olarak gelecek.

Nicki Minaj, 'Call of Duty'de boy gösterecek

ABD’li rapçi Nicki Minaj, ‘Call of Duty’ oyununa özel güçlere sahip bir karakter olarak geliyor. Minaj, kendi ismiyle oyunda yer alan ilk kadın olacak.

Diken'in haberine göre; daha önce Snoop Dogg, Lionel Messi ve Kevin Durant gibi dünyaca ünlü isimler herkesin seçebildiği ‘operatör’ karakterler olarak oyunda yer almıştı. Bu erkek karakterlerin ardından Minaj, kendi adıyla oyunda yer alan ilk kadın olarak gelecek.

Ünlü rapçi, Call of Duty serisinin ‘Warzone’ ve ‘Modern Warfare 2’ oyunlarına ’50 yıllık hip-hop kutlaması’ kapsamında gelecek. Bu kutlamada Snoop Dogg ve 21 Savage gibi diğer ünlü rapçiler de yer alacak.

Nicki Minaj, oyunun beşinci sezonunda kendi online mağazasına da sahip olacak. Bu mağazada görselde görülen pembe silah gibi ürünler satışa sunulacak.

Öne Çıkanlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı Spor
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Umut Meraş'a talip çıktı
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak Spor
Büyükekşi'den EURO 2032 sözleri: Türkiye için bir milat olacak
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı? Yazarlar
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir? Güncel
Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir?
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı Güncel
Bankamatikleri kandıran kalpazan yakalandı
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Dünya
Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Uludağ'da orman yangını Güncel
Uludağ'da orman yangını