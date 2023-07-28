Nicki Minaj, 'Call of Duty'de boy gösterecek

ABD’li rapçi Nicki Minaj, ‘Call of Duty’ oyununa özel güçlere sahip bir karakter olarak geliyor. Minaj, kendi ismiyle oyunda yer alan ilk kadın olacak.

Diken'in haberine göre; daha önce Snoop Dogg, Lionel Messi ve Kevin Durant gibi dünyaca ünlü isimler herkesin seçebildiği ‘operatör’ karakterler olarak oyunda yer almıştı. Bu erkek karakterlerin ardından Minaj, kendi adıyla oyunda yer alan ilk kadın olarak gelecek.

Ünlü rapçi, Call of Duty serisinin ‘Warzone’ ve ‘Modern Warfare 2’ oyunlarına ’50 yıllık hip-hop kutlaması’ kapsamında gelecek. Bu kutlamada Snoop Dogg ve 21 Savage gibi diğer ünlü rapçiler de yer alacak.

Nicki Minaj, oyunun beşinci sezonunda kendi online mağazasına da sahip olacak. Bu mağazada görselde görülen pembe silah gibi ürünler satışa sunulacak.