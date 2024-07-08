Nicolas Anelka depremi

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kulübün CEO'su Nicolas Anelka'nın yolları ayrıldı. Fransız futbol adamı çok sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye 2004-05 sezonunun devre arasında gelen ve 1.5 yıl Sarı-Lacivertli takımda oynayan eski futbolcu Nicolas Anelka, Ocak 2024'te Türkiye'ye geri dönmüştü. Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un CEO'su olarak göreve başlayan Fransız yıldız ile ilgili bugün flaş bir gelime yaşandı.

Daha 1 hafta önce teknik direktörlüğe eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'yı getiren Nicolas Anelka ile Ümraniyespor'un yolları ayrıldı.

Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

Anelka’nın açıklamaları şu şekildeydi:

"Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle"