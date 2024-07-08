Nicolas Anelka depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nicolas Anelka depremi

Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka zehir zemberek açıklamalar yaptı, görevinden ayrıldı.

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile kulübün CEO'su Nicolas Anelka'nın yolları ayrıldı. Fransız futbol adamı çok sert açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye 2004-05 sezonunun devre arasında gelen ve 1.5 yıl Sarı-Lacivertli takımda oynayan eski futbolcu Nicolas Anelka, Ocak 2024'te Türkiye'ye geri dönmüştü. Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'un CEO'su olarak göreve başlayan Fransız yıldız ile ilgili bugün flaş bir gelime yaşandı.

Daha 1 hafta önce teknik direktörlüğe eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'yı getiren Nicolas Anelka ile Ümraniyespor'un yolları ayrıldı.

Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün yönetimine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

Anelka’nın açıklamaları şu şekildeydi:
"Kulübün kötü yönetimi, iletişim sorunu, ödenmeyen maaşlar, FIFA yaptırımı, üst düzey futbolun farklı vizyonu ve hepsinden önemlisi vaatlere ve taahhütlere saygı gösterilmemesi! Büyük adamlarla diğerleri arasındaki fark budur... Kendi seviyenizde çalışmanıza izin veriyorum... En iyi dileklerimle"

gr-chgrxuaaamih.jpeg

İlgili Haberler
Ali Koç'un ordusu sallayacak ortalığı
Murat Ülker İngilizler'i havaya uçurdu
Mehmet Büyükekşi'nin büyük korkusu gerçekleşti. Dosyayı teslim etti
Mert Günok veda etti
Son Haberler
Zonguldak’ta 2 metrelik yılan paniğe neden oldu Yerel Haberler
Zonguldak’ta 2 metrelik yılan paniğe neden oldu
Liana Isakadze 78 yaşında hayata veda etti Kültür Sanat
Liana Isakadze 78 yaşında hayata veda etti
Çorlu tren kazasının 6. yıldönümünde duygu dolu anma töreni Gündem
Çorlu tren kazasının 6. yıldönümünde duygu dolu anma töreni
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı Dünya
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı
Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu Ekonomi
Emeklilere Temmuz zammında büyük hayal kırıklığı. Farkı yatan emekliler şok oldu
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem. Geri sayım başladı büyük cezası var Ekonomi
Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem. Geri sayım başladı büyük cezası var