Nicolas Pepe'nin Beşiktaş kararı belli oldu

Beşiktaş’ın transfer etmek için bir süredir yoğun çaba sarf ettiği Arsenal'in sağ kanat oyuncusu Nicolas Pepe kararını verdi.

OLUMSUZ YANIT VERDİ

Fransız L'Equipe Gazetesi'nin muhabiri Loic Tanzi'nin haberine göre, Nicolas Pepe siyah-beyazlıların kendisi için yaptığı transfer teklifine olumsuz yanıt verdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Arsenal ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon teknik direktör Mikeal Arteta’nın planları arasında yer almıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Fransız ekiplerinden Nizza’da kiralık olarak geçiren Nicolas Pepe formasını giydiği 28 maçta, 8 gol, 1 asist kaydetti.