Niğde Çamardı SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Niğde Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.
GENEL ŞARTLAR
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
*Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
*İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
B) ÖZEL ŞARTLAR
*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
*Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
*En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
*Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
*Kamu haklarından mahrum bulunmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1.Kimlik Belgesinin aslı ve Fotokopisi
2.Son 12 ayı gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ve İkametgah Belgesi
3.Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)
3.Sağlık Raporu(Mülakatı kazanan adaydan istenecektir)
4.Diploma aslı, kurum yada noter onaylı örneği
5.Bilgisayar Sertifikası veya Transkriptin aslı
6. Başvuru yapılan sınavın (Lisans 2021-2022 KPSS) karekodlu sınav sonuç belgesi
7.İki adet vesikalık fotoğraf
8.Askerlik durum belgesi
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