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Niğde Çamardı SYDV 1 işçi alacak

Niğde Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:07
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Niğde Çamardı SYDV 1 işçi alacak

Niğde Çamardı SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Niğde Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

*Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

*Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak

*İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

B) ÖZEL ŞARTLAR

*18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

*Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

*En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

*Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Kimlik Belgesinin aslı ve Fotokopisi

2.Son 12 ayı gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi ve İkametgah Belgesi

3.Adli Sicil Belgesi(e-devletten alınabilir)

3.Sağlık Raporu(Mülakatı kazanan adaydan istenecektir)

4.Diploma aslı, kurum yada noter onaylı örneği

5.Bilgisayar Sertifikası veya Transkriptin aslı

6. Başvuru yapılan sınavın (Lisans 2021-2022 KPSS) karekodlu sınav sonuç belgesi

7.İki adet vesikalık fotoğraf

8.Askerlik durum belgesi

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