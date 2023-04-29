Niğde Kalesi'nde Danıştay kararları uygulanmıyor mu? Avukatın iddiası bu

Niğde Belediyesi'nin, Niğde Kalesi çevresindeki yıkımların Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına rağmen devam ettiği iddia ediliyor. Bu iddia, Avukat İsmail Hakkı Atal'dan geldi. Cumhurbaşkanlığı kararnanemesiyle acele kamulaştırma kararı ve Nigde Belediyesi'nin yaptığı uygulamalar hakkında Danıştay'a açılan davada karar verilmişti.Danıştay kararını verdi, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Ancak bu karara rağmen Kale çevresindeki yapıların yıkıldığı iddia ediliyor. Danıştay karar vermeden, belediyenin iki defa yıkım ihalesi açmıştı. Ancak Niğde Kale ve Eskisaray Mahallesi sakinlerinin vekili avukat İsmail Hakkı Atal'ın iddialarına göre bölgedeki evler yıkılıyor.

Niğde Kale ve Eskisaray mahallesi sakinlerinin Vekili Av. İsmail Hakkı Atal'ın açıklaması şöyle

Basına ve kamuoyuna ;

"Niğde Kale mahallesinin yıkımının dayandırıldığı “acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı iptal” davaları 26.04.2023 günü Danıştay 6. Dairesinde görüldü. ( Bkz. Ek-1 Video ve Ek-2 foto ) Daha önce dava açan parseller için DANIŞTAY 6. DAİRENİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA ( Bkz. Ek-3 ) kararı verdiği dosyaların duruşmasında DANIŞTAY SAVCILIĞI da CUMHURBAŞKANI KARARININ İPTALİ yönünde MÜTALAA verdi. Danıştay 6. Dairesi önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak. Daha önce dava açan , ancak Belediyenin davadan vazgeçirdiği müvekkillerden Mesut Demir ise , 28.04.2023 günü Belediye yıkım ekiplerinin gelmesi üzerine evinin üzerine benzin bidonuyla çıkarak kendini yakmaya çalıştı. ( Bkz. Ek-4 /Ek-5 Video)

Oldukça önemli bir kısmı tarihi kültür varlığı olan 2000 civarında gayrımenkulü hukuka ve kanuna aykırı Cumhurbaşkanı kararına dayanarak acele kamulaştırma yapan AKP’li Niğde Belediyesi , XI. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş olan Niğde Kale'sinin etrafında yapılanmış olan Kale Mahallesinin TARİHİ dokusunu yok etti. Niğde Kalesinin Selçuklular tarafından inşa edilmiş dış duvarları ile iç duvarlar arasındaki tünelleri molozlarla doldurdu ( Bkz. Ek-6 Foto ve 7 - video ) Danıştay 6. Dairesinde 26.04.2023 günlü duruşma esnasında Belediyenin Kentsel tasarım müdürü Kale , Alaaaddin , Balhasan , Eskisaray , Songur ve Burhan mahallelerindeki 12,5 hektarlık ( 125 dönüm ) yıkım alanında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 3 GÜN İNCELEME yaparak koruma altına alınacak yerleri belirlediklerini söyleyerek , aslında kurulun nasıl görev yapmadığını ve BETONLAŞMA PROJELERİNİN tasdik mercii olduğunu , hukuka ve kanuna uygun işlem yapılmadığını da itiraf etmiş oldu. 125 dönümlük alanda 2000 gayrımenkulün bırakınız incelemeyi , 3 gün içinde etrafından dolaşılarak yürünmesi dahi mümkün olmadığından , hukukun ve bilimin nasıl by-pass edildiği , ülkemizin betona boğularak ekonomik felakete uğratılması süreci Niğde Belediyesinin tarihi Kale Mahallesi yıkımıyla bir kez daha somutlaştı.

CB kararının iptali için Danıştay 6. Dairesinde açtığımız 12 davada .( dava tarihi 2.06.2021 ) ( Danıştay 6. Daire 2021 /6572 E. -2021/5863 E. -2021/5824 E . -2021 /5814 E. -2021 /6158 E. -2021/6156 E. -2021/5864 E.-2021/5861 E. -2021 /5862 E. -2021 /5782 E-2021 /5780 E. -2021/5781 E. ) CB kararı " Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna " dayandırılmaktaysa da , kanun hükümlerinin tam tersi yapıldı ve “YIPRANAN TARİHİ ESERLER YENİLENEREK KORUNMAK ve YAŞATILARAK KULLANILMAK “ yerine( dava açan müvekkiller dışında ) Niğde Belediyesi tarafından yıkıldı. Danıştay tarafından Cumhurbaşkanı Kararının iptali an meselesi olduğundan , başkaca yurttaşlar dava açmadan Niğde belediyesi yangından mal kaçırırcasına yıkım işlerini uygulamakta.

Şu hususu da özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki ; sadece arkeoloji ve sanat tarihi değil ekonomi biliminden de uzak bir anlayışla ülkemiz bir inşaat ve beton yığınına sürüklenmiş ve üretimden uzak bu betonlaşma-rant süreci, ÜLKEMİZİ EKONOMİK KRİZE sokmuştur. Hal böyleyken , tarihi ve kültürel varlıklarımızın yok edilerek ekonomik krizi daha da derinleştirecek betonlaşma sürecinin devam ettirilmeye çalışılması , sadece tarihi Kale mahallesindeki yurttaşlara değil , tüm ülkemize ve halkımıza zarar verici bir faaliyettir. 29.04.2023 "

Niğde Kale ve Eskisaray mahallesi sakinleri Vekili Av. İsmail Hakkı Atal

Danıştay, 2021 yılında verdiği karar ise aşağıdaki gibi: