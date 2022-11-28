Havaya ateş açan maganda tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Yıldıztepe Beldesindeki düğün salonu önünde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda iddiaya göre; asker eğlencesi yapıldığı sırada B.T. tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı.

Seken kurşunlar Ö.T.'nin (56) göğsüne ve askere gidecek olan M.T.’nin (20) ise koluna isabet etti. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.T. hayatını kaybederken tedavisi tamamlanan M.T. ise taburcu edildi.

Olayın ardından yakalanan şüpheli B.G., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezevine gönderildi.