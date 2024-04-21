Niğde’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Bor İlçesi Niğde- Konya yolu üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir otomobil, orta refüjde bulunan ağaca çarptı ve takla attı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.