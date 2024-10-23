Niğde’de Tiyatro Rüzgarı

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan bu gösteri, tiyatro severleri sanatsal bir yolculuğa çıkaracak.

Duygusal derinliği ve etkileyici performanslarıyla dikkat çeken bu müzikal, seyircilere unutulmaz bir akşam vaat ediyor.

BİLET FİYATLARI VE SATIN ALMA BİLGİLERİ

Yetişkinler için bilet fiyatı 110 TL, öğrenciler için ise 70 TL olarak belirlenmiş durumda. Biletler "kulturonline.nigde.bel.tr" adresinden temin edilebilir. Ayrıca Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nin sosyal medya hesaplarındaki kısmından da bilet satış linkine ulaşabilirsiniz. Etkinliğe 13 yaş üstü katılabilecek.

Başkan Emrah Özdemir'den Tiyatro Severlere Davet

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği bu özel müzikalin önemine değinerek şunları söyledi; "Kültür ve sanatın kalbinde buluşarak, bu tür etkinliklerle şehrimize değer katıyoruz. "Dokuz Beş Müzikali" ile halkımızı tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyorum. Hep birlikte bu unutulmaz akşamı paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı gösteriye bekliyoruz."

NİĞDE'DE KASIM AYI BOYUNCA TİYATRO RÜZGARI ESECEK

Devlet Tiyatroları'nın ülke genelinde başlattığı turne etkinlikleri Niğde'de Kasım ayı boyunca devam ediyor. Niğde Belediyesi Kültür Merkezi, her hafta birbirinden farklı ve etkileyici oyunlara ev sahipliği yapacak. Farklı şehirlerden gelecek devlet tiyatroları ve Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetişkin ve çocuk grubu hem çocuklar hem de yetişkinler için geniş bir tiyatro yelpazesi sunacak.

KASIM AYI OYUN TAKVİMİ

7-8 Kasım- Konya Devlet Tiyatrosu "Engel" (Çocuk Oyunu)

7 Kasım 14:00 ve 8 Kasım 11:00 seanslarıyla minik izleyicileri bekliyor.

Konya Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunu Engel, küçük izleyicileri eğlendirirken önemli mesajlar vermeyi amaçlıyor.

8 Kasım- saat 19.30 Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Yeni Sezon İlk Oyun " komedi oyunu izleyici ile buluşacak.

15 Kasım- Van Devlet Tiyatrosu "Şifreli Köpek"

Van Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Şifreli Köpek", izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunacak.

16 Kasım- saat 19.30 Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk grubunun sahneleyeceği "6 Skeç Tek Perde" komedi oyunu izleyici ile buluşacak.

22 Kasım- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Yüzleşme"

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Yüzleşme", derin ve düşündürücü bir konuyu işliyor.

29 Kasım- Bursa Devlet Tiyatrosu "Richard Güller Savaşı"

Kasım ayının kapanışını yapacak olan bu tarihi oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

Niğde'de kültür ve sanatla dolu bir kasım ayı yaşanacak. Farklı şehirlerin tiyatrolarından gelen bu oyunlar hem yerel halka hem de şehri ziyaret eden tiyatro severlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Kasım ayı boyunca Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'mizde düzenlenecek olan devlet tiyatroları turne programı ve şehir tiyatromuzun katkıları ile şehrimizde kültür ve sanat dolu günler yaşayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan devlet tiyatrosu ekipleri ve kendi tiyatro ekibimiz birbirinden değerli oyunlarla bizleri buluşturacak. Etkinlikler, her yaştan izleyiciye hitap ediyor ve Niğde'mizin kültür hayatına katkı sağlayacak önemli bir fırsat sunuyor. Sizleri, bu sanatsal şölenin bir parçası olmaya, ailelerinizle birlikte tiyatronun büyüsünü yaşamaya davet ediyorum. Hep birlikte, sahnenin ışıkları altında buluşalım ve bu değerli anlara tanık olalım. Sanatın gücünü Niğde'de hissettirelim."