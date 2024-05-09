Niğde’de yolcu otobüsü şarampole uçtu! Yaralılar var

Kayseri-Niğde otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü devrildi ve sonucunda 4 yolcu yaralandı.

Olay, yerel saat ile 10.30 civarında, Kayseri’den Niğde’ye giden otoyolun İncesu ilçesi yakınlarındaki 45. kilometrede gerçekleşti. Adana’dan Kayseri yönüne seyir halinde olan 01 AJZ 822 plakalı As Adana şirketine ait otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Otobüste bulunan 12 kişiden 4’ü yaralanırken, çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulanslarla yaralılar, İncesu Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

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