Nihal Candan ile aynı hastalığa yakalanmıştı! İrem Derici’den özel oda paylaşımı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, anoreksiya hastalığına yakalanan ve hayatını kaybeden Nihal Candan ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü isim ardından 2017 yılına ait fotoğrafını paylaştı. Derici’nin o fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ANLAYAMADINIZ İNTİHARIN SON RADDESİNİ"

23 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın vefatının ardından İrem Derici sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İrem Derici paylaşımında "Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim" ifadelerini kullandı

Derici, 2017 yılında hastanede çekilen karesini ise "2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz..." notuyla paylaştı.