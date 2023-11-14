Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltında! Kara para aklama iddiası

Televizyondaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltında! Kara para aklama iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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