Nihat Doğan kaşlarıyla gündem oldu! Görenler tanıyamadı

Son dönemlerde ünlü isimler arasında estetik işlemleri de hız kazandı. Gökhan Özen, Mustafa Sandal, Rafet El Roman’ın ardından Nihat Doğan da estetik yaptırdı. Doğan, kaş tasarımı ve ameliyatsız yüz gençleştirme ameliyatları yaptırdı.

KAŞLARIYLA GÜNDEM OLDU

49 yaşındaki şarkıcı, yeni kaşlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Nihat Doğan’ın yaptırdığı estetik işlemlerin ardından ortaya çıkan son hali sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Nihat Doğan'ın kaşlarını görenler kendilerini tutamadı ve "Yapay zeka sandım", "Bu ne hal", "Eski aşkı Seda Sayan'a özenmiş", "Hiç estetik olmamış" yorumlarında bulundu.