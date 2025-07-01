Nihat Doğan sanat dünyasını topa tuttu: "At izi it izine karışmış"

Şarkıcı Nihat Doğan, yaptığı açıklamalarla sanat camiasında bir kez daha tartışma başlattı. Doğan, meslek birliklerinin gelir dağılımında adil davranmadığını ve sanat dünyasında "Hindistan'daki kast sisteminden farksız" bir yapı oluştuğunu savundu. Ünlü şarkıcı, "Gelen 20 milyar TL'yi kendileri indiriyor, kalanını bize sadaka dağıtır gibi pay ediyorlar" ifadelerini kullanarak, sanatçılara "Medine dilencisiymiş gibi" muamele edildiğini öne sürdü. Bu iddialar, sanat camiasında uzun süredir devam eden gelir adaletsizliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ÖZEL HAYAT VE TİCARİ GİRİŞİMLERDEKİ DALGALANMALAR

Nihat Doğan'ın bu çıkışları, son dönemde yaşadığı kişisel ve profesyonel çalkantıların ardından geldi. 2022 yılının ertesinde İranlı hayranı Arzu Doğan ile evlenen ve oğlu Badıkan'ı kucağına alan Doğan'ın evliliği, 2024 yılının ertesinde sona ermişti. Boşanma sürecinde ortaya atılan aldatma iddialarını doğrulayan Nihat Doğan, "Ben evlilik adamı değilim" şeklinde dikkat çekici bir açıklama yapmıştı.

Sanatçı, güzellik sektörüne yaptığı yatırımla da gündeme gelmişti ancak bu girişimi de beklenen başarıyı yakalayamadı. Ortaklığını yürüttüğü Sevim Alan ile yaşadığı fikir ayrılıkları sonrası sektörden sessizce çekildiği öğrenildi.

SANATÇI HAKLARI VE MESLEK BİRLİKLERİ TARTIŞMASI

Nihat Doğan'ın "At izi it izine karışmış. Ayaklar baş, başlar ayak olmuş!" sözleri, telif hakları ve sanatçıların emeklerinin karşılığını alma konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Türkiye'de müzik ve diğer sanat dallarında faaliyet gösteren meslek birlikleri, eser sahiplerinin haklarını korumak ve telif gelirlerini toplamakla yükümlü. Ancak zaman zaman bu birliklerin gelir dağılımı şeffaflığı ve adil yönetimi konusunda eleştirilerle karşılaşılıyor. Sanatçıların telif hakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da denetlenmekle birlikte, Nihat Doğan'ın açıklamaları, mevcut sistemdeki potansiyel aksaklıkları bir kez daha gündeme getirdi.