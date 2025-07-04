Nihat Genç kimdir?

Nihat Genç, Türk yazar, gazeteci, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu olarak tanınan, keskin üslubu ve muhalif duruşuyla dikkat çeken bir entelektüel.

1956 yılında Trabzon’un Faroz semtinde dünyaya gelen Nihat Genç, Maçka kökenli bir ailenin beş çocuğundan biri olarak büyüdü. İki kardeşini ilerleyen yıllarda kaybeden Genç, eğitim hayatına İskenderpaşa İlkokulu’nda başladı. Ortaokul ve liseyi Trabzon Ticaret Lisesi’nde tamamlayarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul ve Ankara’daki İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na kaydoldu ancak siyasi çalkantılar nedeniyle bu okulları yarıda bıraktı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu’ndan mezun olan Genç, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi ve Kültür Bakanlığı’nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

Nihat Genç hayatını kaybetti

SİYASİ DÜŞÜNCE VE GAZETECİLİK SERÜVENİ

Lise ve üniversite yıllarında ülkücü görüşlere yakın olan Genç, zamanla sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı bir çizgiye evrildi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı; Bağımsız, Kırmızı-Beyaz ve Leman gibi yayınlarda yazıları yayımlandı. Akşam gazetesinde kısa süre köşe yazarlığı yaptı ancak gazetenin yazarı Engin Ardıç’ın Leman dergisine yönelik eleştirileri üzerine bu görevinden ayrıldı.

2008’de Leman’a geri dönen Genç, aynı yıl Aydınlık dergisinde “Bir Soru - Bir Cevap” köşesinde güncel meseleleri yorumladı. Televizyon dünyasında da adından söz ettiren Genç, Sky Türk’te Serdar Akinan ile “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” programını sundu. Ancak kanalın Akşam gazetesiyle bağlantısı nedeniyle bu programdan da ayrıldı. 2008 Ekim’inde Avrasya TV’de Lale Şıvgın ile “Nihat Genç ile Veryansın” programına başladı.

YOUTUBE VE YENİ MEDYA

2019’da Oda TV ile yollarını ayıran Genç, YouTube’da Veryansın TV kanalını kurarak güncel olayları değerlendirmeye devam etti. Sert ve dobra üslubuyla dikkat çeken Genç, dijital platformda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

SAĞLIK MÜCADELESİ

14 Mart 2025’te akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklayan Nihat Genç, 4 Haziran 2025’te sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Tedavi süreci kamuoyunda yakından takip ediliyordu.