Nihat Genç’ten kötü haber geldi

Son olarak Veryansın TV'de görüşlerini dile getiren usta gazeteci-yazar Nihat Genç’in geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü biliniyordu. Nihat Genç’ten üzücü bir haber geldi.

Nihat Genç’in yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildiği öğrenildi.

Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Nihat Genç’in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Atay, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin vicdanı Nihat Ağabeyimiz dört gündür bir hastanede yoğun bakımda. Dün öğleden beri entübe edilmiş durumda. Tüm namuslu insanların duaları onunla olacaktır. Saygıyla.”