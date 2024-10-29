Nihat Kahveci, Gabriel Sara'ya hayran kaldı: Yok böyle bir şey!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dün akşam Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta derbi maçında kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

OSIMHEN BOŞ GEÇMEDİ

Aslan'a galibiyeti getiren golleri Davinson Sanchez ve Victor Osimhen kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü ise Ernest Muçi attı. Osimhen böylelikle Galatasaray formasıyla 7 maçta 4 gol 4 asiste ulaşarak şimdiden 8 gole katkı verdi.

ÇARPICI SÖZLER

Derbi maçının ardından Beşiktaş ve A Millî Takım'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Kontraspor'da karşılaşmayı değerlendirdi. İlk olarak skoru yorumlayan Kahveci, şunları söyledi:

'BEŞİKTAŞ AKAN OYUNDA İYİ İŞLER YAPTI'

"Beklenti bu maçın 0-0 bitmeyeceği yönündeydi, gol bekliyorduk ve maç 2-1 bitti. Sağ olsun hakem yüzünden... Beşiktaş topa daha çok sahip oldu, akan oyunda Beşiktaş daha iyi şeyler yaptı.

'MAÇLARDA HAKEM OLMASIN!'

Hakem olmasa daha keyifli bir maç olurdu. Bir evde kalın ya, zaten VAR yönetiyor. Hakem olmasın; tuşla ekrana yansıtsınlar, oyunculara da stattan anons yapılsın"

DAVINSON SANCHEZ-IMMOBILE POZİSYONU

Davinson Sanchez'in Immobile ile bir pozisyonu var, sol eliyle darbesi var. Normalde kart verilir ve sarı verilir. Kırmızı kart verilse o zaman Immobile, Süper Kupa'da Barış Alper'i dövdü neredeyse. Sarı verilir.

'İKİ SARIYI TOPLA, KIRMIZI!'

Davinson'un Rafa Silva'ya bir faulü var, net faul ya! Bunları görün, bakın netleri konuşuyorum. O harekete de sarı kart verilir, iki sarıyı topla kırmızı. Birine sarı kart verse Davinson herhalde diğerini yapmaz. Bilemeyiz ama sen gördüğünü ver!

'OSIMHEN, KENDİSİNİ HİÇ SAKINIYOR MU?'

"Galatasaray Adası'nda hafriyat başlamış. Adayı büyütüyorlar... Bu oyuncunun kaç milyon bonservisi var, insan bir sakınır. Belki gitmek istiyor, daha büyük bir ligde oynamak için geldi. Hiç kendisini sakınıyor mu? Ben böyle bir şey görmedim.

'SANKİ FLORYA'DA VİLLADA DOĞMUŞ!'

Osimhen, Florya'nın orada villalar var. Sanki orada doğmuş, büyümüş, gelmiş idman yapıyor. Galatasaray formasını yıllardır giyiyormuş gibi sahanın içinde. Yıldızlara 'egolu, kibirli, burnu havada' dersin. Adamda o hava da yok, her maç bitiminde Icardi ve Batshuayi'yi övüyor.

'SARA EN İYİSİ OLABİLİR Mİ?'

"Gabriel Sara dünya üzerinde şu an en iyi top kullanan oyuncu olabilir mi? Böyle bir şey yok, ikinci golde kaş işareti yapması... O kadar yumuşak ve doğru yere kesiyor. Adrese teslim orta yapıyor. Bir tane yaparsın 'tutturdu' derim, geldiği günden beri yapıyor."