Nihat Kahveci Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne olacağını açıkladı

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Nihat Kahveci Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne olacağını açıkladı
Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Karagümrük'ü 3-2 yendiği maçı ve Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Kayserispor maçını değerlendirdi. Ayrıca Kahveci, pazar günü oynanacak derbi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de oynanan Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarını değerlendirdi.

Ayrıca Kahveci, 19 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de yorum yaptı.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;
- Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'ye maçı kaybetmezse şampiyon. Şu an her şey Galatasaray'ın elinde.

- Galatasaray yine yapacağını yaptı. 17. maç üst üste galibiyet, rekorlara güncelleme getiriyor.

- Barış Alper makine ya! Gol makinesi, asist makinesi, depar makinesi, atletizm makinesi...

- Ben derbide yine 10 kişi net diyorum Galatasaray'ın 11'inden.

- Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Djiku, 6 numara doğmuş gibi oynadı, Oosterwolde sanki hiçbir şey olmamış gibi tempolu gördüm.

- Fenerbahçe'nin başına bir tane teknik direktör gelecek. 'Benden daha fazla puan alabilir mi?' diyecek arkadaşlarına ama kamuoyuna söyleyemeyecek.

- Derbide risk alması gereken taraf Fenerbahçe olacak. O maçta ilk yarıdaki derbiden çok daha bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum.

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