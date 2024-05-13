Nihat Kahveci Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne olacağını açıkladı

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Süper Lig'de oynanan Karagümrük-Galatasaray ve Fenerbahçe-Kayserispor maçlarını değerlendirdi.

Ayrıca Kahveci, 19 Mayıs günü saat 19.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili de yorum yaptı.

İşte Nihat Kahveci'nin sözleri;

- Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'ye maçı kaybetmezse şampiyon. Şu an her şey Galatasaray'ın elinde.

- Galatasaray yine yapacağını yaptı. 17. maç üst üste galibiyet, rekorlara güncelleme getiriyor.

- Barış Alper makine ya! Gol makinesi, asist makinesi, depar makinesi, atletizm makinesi...

- Ben derbide yine 10 kişi net diyorum Galatasaray'ın 11'inden.

- Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Djiku, 6 numara doğmuş gibi oynadı, Oosterwolde sanki hiçbir şey olmamış gibi tempolu gördüm.

- Fenerbahçe'nin başına bir tane teknik direktör gelecek. 'Benden daha fazla puan alabilir mi?' diyecek arkadaşlarına ama kamuoyuna söyleyemeyecek.

- Derbide risk alması gereken taraf Fenerbahçe olacak. O maçta ilk yarıdaki derbiden çok daha bir derbi izleyeceğimizi düşünüyorum.