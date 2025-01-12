Nihat Kahveci "Ömürlük sözleşme imzalayın"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Maçtan sonra yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmayı yorumlarken transfer tavsiyesi verdi.

"SADECE GOL VARDI"

Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci "Beşiktaş bugün sadece 2 gol attı, o kadar ya! Bodrum FK, oyun olarak net bir şekilde kazandı. Bodrum'un kapasitesi belli, kapasitesi belli ama 42 defa Beşiktaş ceza sahasına gelmiş. Daha önce hiç yapamamıştır. Bakhtiyor dışında Beşiktaş'ta onları ısıran yok. Gedson bu Beşiktaş'ta gözü kapalı oynar. Çıktığında gol attık denmesin." dedi.

"MERT GÜNOK İLE ÖMÜRLÜK SÖZLEŞME"

Kahveci Beşiktaş kalecisi Mert'e övgüler yağdırırken "Mert'e teşekkür ediyoruz. 3 maç oynadın 2025 yılında, 150 tane kurtarışı var, helal olsun Mert Günok sana. Beşiktaş'ın orta sahasında kaplumbağalar var ya, denize daha çabuk gidiyorlar plajda koşarken! Bir tane Atiba tarzı bir oyuncu alırsın buraya... Hamle gecikmeleri var. Şu anda 2025'in kalecisi benim diyor. "Mert Günok'un da sözleşmesi bitiyor.

Buradan Serdal Adalı başkana da sesleniyorum. 1-2 sene değil Mert Günok ile ömürlük imzalayın. Çünkü kolay değildir iyi bir Türk kalecisi bulmak. Ligin en formda kalecisi sende." ifadelerini kullandı.