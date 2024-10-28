Nihat Kahveci'den çarpıcı iddia! Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında ne yapacak?

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Bodrum FK galibiyetinin ardından Kontraspor'da yorumda bulundu. Takımı ve oyunu değerlendiren Kahveci Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı derbi için ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Mourinho'nun Szymanski'yi dinlendirmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Nihat Kahveci, Sofyan Amrabat - İsmail Yüksek ikilisinin iyi iş yaptığını belirtti.

Fred'in bu sene formsuz olduğunu aktaran Kahveci, Saint-Maximin'in Bodrum FK maçının etkili isimlerinden olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden En-Nesyri'nin gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacağını öne süren Nihat Kahveci, Faslı forvetin attığı gollerle öz güven kazandığını dile getirdi.

Nihat Kahveci, En-Nesyri'nin yanı sıra bu maçta yedek soyunan Sebastian Szymanski'nin de Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayacağını iddia etti.

Ünlü yorumcu dev maç için Fenerbahçe kadrosunu şöyle tahmin etti:

"Orta sahada da Amrabat ve Fred olur. Solda Saint-Maximin, sağ tarafa da Dusan Tadic gelir. Arka dörtlüye dokunmaz bence, dokunmamalı. Livakovic zaten dokunulmaz."

Son olarak İrfan Can Kahveci'nin performansına değinen Nihat Kahveci, "İrfan Can Kahveci bugün kötü oynamadı ama benim beklediğim Kahveci performansı yoktu. Volesi gol olsa Mourinho'ya neler neler denecekti. Verme buna forma şansı denecek bir durum yoktu" diyerek sözlerini noktaladı.