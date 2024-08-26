Nihat Kahveci'den flaş Fred iddiası

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Nihat Kahveci'den flaş Fred iddiası

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçeli Fred'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci flaş iddialarda bulundu.

Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında katıldığı programda şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, Fred'in sözleşmesini bilmiyorum. Bu maçtan sonra bir sene vardır, iki sene vardır. Ne vardır bilmiyorum, devre arası kapı çalınır. Ferdi'ye kapıyı çaldılar aldılar götürdüler. Fred'e tekrardan Avrupa kulüpleri, hele bu maçı izleyip... 3 tane gol atmış. Kalecinin performansını konuşacağım o ayrı. Ama benim için önemli olan oraya giden Fred. Oraya gidip altıpasa gelen bir Fred. Fred'i oyundan aldılar ya, hemen ona bir alçıpan, pamuklara sarma, takım arkadaşları bile yaklaşmamalı.

Fred ile Fenerbahçe'yi görüyorsun. Szymanski başka oynuyor. İsmail zaten iyi oynuyor ama Fred ile beraber bir başka oynuyor. Fred'i geçen seneden beri konuşuyoruz, neden konuştuğumuzu bize gösterdi. Bir orta saha oyuncusu hat-trick yapıyor. Fred'in bu maçtaki performansı 10 üzerinden 10. Kariyerinin belki de bugün en iyi maçını oynadı.

Fred sanki hiç sakatlanmamış gibi sahanın en diri, en fit, golleri atan, hat-trick yapan, defansif görevlerini de çok iyi yapan bir performans gösterdi. Ben bu futbolcuyu alkışlarım."

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