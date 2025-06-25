Nihat Özdemir yapıyor! Camp Nou'nun açılış tarihi belli oldu

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Nihat Özdemir yapıyor! Camp Nou'nun açılış tarihi belli oldu

FC Barcelona, iki yılı aşkın süren yenileme çalışmalarının ardından Camp Nou'ya yeniden kavuşuyor. Nihat Özdemir'e ait Limak Holding tarafından yenilenen stadyumun 10 Ağustos tarihinden açılacağı açıklandı.

FC Barcelona, 10 Ağustos 2025 tarihinde evine dönüyor. Kulüp, iki yılı aşkın süredir süren yenileme çalışmalarının ardından, yenilenen Camp Nou'nun kapılarını yeniden açacağını resmen duyurdu. Katalan devinin dönüşü, her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen Joan Gamper Kupası ile gerçekleşecek. Etkinliğe dair detaylar önümüzdeki günlerde kulüp tarafından paylaşılacak.

Barça, stadyumun yenileme çalışmaları nedeniyle 2023'ten bu yana maçlarını geçici olarak Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda oynuyordu.

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Ancak Camp Nou'nun dönüşü tamamen tamamlanmış bir statla olmayacak. Çalışmaların bazı bölümleri hala devam edecek. Özellikle yeni üçüncü kat, çift katlı VIP alanı, çatı kaplamaları ve iç mekân düzenlemeleri gibi unsurların tamamlanması için çalışmalar sürdürülecek. Stadyum çevresindeki şehir planlaması ve altyapı geliştirmeleri de devam eden projeler arasında yer alıyor.

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