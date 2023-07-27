Nijer ordusu darbecilere destek verecek

Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu.

KAYNAK: AA
Nijer ordusu darbecilere destek verecek

Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Bazoum'un darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarına karşı ordu güçlerinin desteğini beklediği ancak ordunun buna yanaşmadığı iddia edilmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

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