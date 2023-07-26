Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen muhafız alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu

Yerel basında çıkan haberlerde, İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley ile Bazoum'un, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkonulduğu belirtildi.

Gün içinde Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından, Bazoum ve ailesinin durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılmış, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların Cumhuriyet karşıtı girişim başlattığı duyurulmuştu.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır." ifadesi kullanılmıştı. Ancak bu paylaşım kısa süre içinde silindi.

Girişimin arkasında, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum, Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.

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