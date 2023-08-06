Nijer’de darbeciler Wagner’den yardım istedi. İddia ABD’den geldi

Nijer’de ordunun yönetime el koymasından bu yana ülkenin gidişatına ilişkin söylentilerin ardı arkası kesilmezken, cunta rejiminin, Rus lider Vladimir Putin’e karşı isyana kadar Rusya merkezli olan, sonrasında Belarus’a sürülen paralı askeri şirket Wagner’den yardım istediği kaydedildi.

‘WAGNER’E İHTİYAÇLARI VAR’

Associated Press'in araştırma kuruluşu Soufan Center'da araştırma görevlisi olan Fransız gazeteci Wassim Nasr'a dayandırdığı haberinde, askeri yetkili Salifou Moody'nin talebi Wagner’den bir temsilciyle görüştüğü Mali ziyareti sırasında yaptığı iddia ediliyor.

İlk olarak France 24 tarafından bildirilen görüşmeyle ilgili konuşan Nasr, Mali'de Fransız bir diplomat ve konuya aşina üç kişiyle yapılan görüşmeleri doğruladığını söyledi. Associated Press'e konuşan Nasr, Wagner'in bu talebi değerlendirdiğini iddia ederek, "Wagner'e ihtiyaçları var çünkü bu, onlar için iktidarda kalma garantisi olacak" ifadelerini kullandı.

‘BATI SÖMÜRÜSÜNE KARŞI HAKLI İSYAN’

Afrika’da yer alan Mali, Burkina Faso, Sudan, Mozambik ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği söylenen Wagner’den veya Rus yetkililerden yardıma ilişkin açıklama yapılmazken, Wagner’in patronu olan Yevgeny Prigojin, darbeyi "halkın Batı sömürüsüne karşı haklı bir isyanı" olarak nitelendirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, "İnsan hayatını tehlikeye atmadan hızlı bir şekilde anayasal normalliğe dönüşü desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe liderlerinin pazar gününe kadar Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u iktidara getirmemesi halinde Nijer'e askeri müdahale yapmakla tehdit etmişti.