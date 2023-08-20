Nijer'de geçiş hükümeti lideri: Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, sivil yönetime geçişin en fazla 3 yıl içinde tamamlanacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Nijer'de geçiş hükümeti lideri: Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak

Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, devlet televizyonundan ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Amaçlarının iktidarı ele geçirmek olmadığının altını çizen Tchiani, "Geçiş hükümeti en fazla 3 yıl görev yapacak." dedi.

Tchiani, siyasi partilere de kapsayıcı bir diyalog kurmak adına 30 gün içerisinde geçiş sürecine ilişkin hazırlayacakları yol haritalarını teslim etme çağrısında bulundu.

ECOWAS'ın olası bir askeri müdahalesinin "Pandora'nın Kutusunu" açacağına vurgu yapan Tchiani, bunun çok çetrefilli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Tchiani, Nijer halkının isteklerini dikkate alınması koşuluyla her türlü diyaloğa açık olduklarının da altını çizdi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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