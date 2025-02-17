Nijerya ile Kanada arasında vize krizi: Üst düzey askerî yetkililere ret

Nijerya hükümeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Christopher Musa ve üst düzey askerî yetkililerinin Kanada tarafından vize verilmediği gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Orgeneral Musa, Çarşamba günü düzenlenecek resmî bir görev kapsamında Kanada’ya gitmesi gereken heyetin yarısının gerekli evrakları almadığını açıkladı.

Nijerya İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo, Kanada’nın bu kararını "saygısızlık" olarak nitelendirerek Batı Afrika ülkesine yönelik diplomatik bir nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Kanada’nın Nijerya Yüksek Komisyonu ise konuya dair farkındalıklarının olduğunu ancak "gizlilik" gerekçesiyle detay vermeyeceklerini bildirdi.

Bu olay, Kanada’nın iki hafta önce yürürlüğe koyduğu yeni vize düzenlemelerinin ardından gerçekleşti. Kanada makamları, bu düzenlemelerin sınır güvenliğini güçlendirmeyi, vize programlarının güvenilirliğini korumayı ve kamu güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Orgeneral Musa, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada’da savaş gazilerini onurlandırmak için düzenlenen etkinliğe katılımın engellenmesini eleştirdi. "Ekibimizle birlikte davet edilmiştik ancak heyetimizin yarısına vize verilmedi. Bu çok üzücü bir durum," dedi. Nijeryalı komutan, olayın ülkenin egemenliğini güçlendirme noktasında bir "uyarı niteliğinde" olduğunu ve Nijerya’nın "hafife alınmaması gerektiğini" vurguladı.

Ulusal güvenlik danışmanı Nuhu Ribadu da aynı gün yaptığı konuşmada durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Ribadu, Kanada’nın tutumuna tepki göstererek "Bize saygısızlık yapıldı, Kanada cehenneme gidebilir" ifadesini kullandı.

Cuma günü Nijerya televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı Tunji-Ojo, Kanada’nın kararının hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını belirtti. Diplomatik kanalların devreye sokularak karşılıklı saygının sağlanması gerektiğini dile getirdi. "Eğer bu durum Genelkurmay Başkanımıza yapılabiliyorsa, sıradan bir Nijeryalı için kaygılanmamız gerekiyor," dedi.

Yetkililer, sorunun diplomatik yollarla çözüleceğini umduklarını ifade ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu krizden nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.