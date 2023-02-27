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Nijerya'da devlet başkanı seçiminin ilk sonucu açıklandı

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimin ilk sonucu açıklandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:50
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Nijerya'da devlet başkanı seçiminin ilk sonucu açıklandı

Nijerya'da devlet başkanı seçiminin ilk sonucu açıklandı
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Ekiti Eyalet Seçim Komisyonu Temsilcisi Akeem Lasisi, yaptığı açıklamada, eyalette iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu'nun 201 bin 494 oy alarak birinci olduğunu belirtti.

Ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar'ın 89 bin 554 oy aldığını kaydeden Lasisi, İşçi Partisi adayı (LP) Peter Obi'nin ise 11 bin 397 oy kazandığını söyledi.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) Başkanı Mahmood Yakubu, çoğu eyaletlerde seçim sonuçlarının geç toplandığını ifade etti.

Federal başkent bölgesi Abuja'nın yanı sıra geri kalan 35 eyaletin seçim sonuçlarının yerel saatle 11.00'de açıklanması bekleniyor.

Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamadı.

Başkanlık seçimi için 18 aday arasında iktidardaki APC adayı Tinubu, PDP lideri Abubakar ve LP adayı Obi'nin ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre 4 yıl için seçilen devlet başkanı, en fazla iki dönem görev yapabiliyor. (AA)

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