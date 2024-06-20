Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Katsina-Ala Bölgesi Milletvekili Jonathan Agbidye, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenememiş silahlı şahıslar tarafından Benue eyaletinin Katsina-Ala bölgesinde bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Agbidye, saldırı sonucunda 6 kişinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını söyledi. Ayrıca, saldırganların bölge halkının yiyeceklerini yağmaladığını belirtti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesinde gerçekleşen saldırıda bir kadın da dahil olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, son dönemlerde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin ve Boko Haram ile ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor. Ülkede, insan kaçırmanın cezasının idam olmasına karşın, fidye amaçlı kaçırma vakaları sıkça meydana geliyor. Silahlı şahıslar genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıp fidye istiyorlar.