Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Kaynak: AA
Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Benue ve Kaduna eyaletlerinde meydana gelen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Katsina-Ala Bölgesi Milletvekili Jonathan Agbidye, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenememiş silahlı şahıslar tarafından Benue eyaletinin Katsina-Ala bölgesinde bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Agbidye, saldırı sonucunda 6 kişinin öldüğünü, birçok kişinin yaralandığını ve kaçırıldığını söyledi. Ayrıca, saldırganların bölge halkının yiyeceklerini yağmaladığını belirtti.

nijeryada-iki-eyalette-silahli-saldiri-cok-sayida-olu-var-yenicag.jpg

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletinin Kajuru bölgesinde gerçekleşen saldırıda bir kadın da dahil olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, son dönemlerde ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin ve Boko Haram ile ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor. Ülkede, insan kaçırmanın cezasının idam olmasına karşın, fidye amaçlı kaçırma vakaları sıkça meydana geliyor. Silahlı şahıslar genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıp fidye istiyorlar.

İlgili Haberler
Nijerya'da güvenlik operasyonu: 36 çete üyesi öldürüldü
Nijerya'da güvenlik operasyonu: 36 çete üyesi öldürüldü
Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor
Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor
Son Haberler
Yabancı uyruklular sokak ortasına çatıştı. Mahalle Teksas'a döndü Gündem
Yabancı uyruklular sokak ortasına çatıştı. Mahalle Teksas'a döndü
Barcelona, Roebuck'u kaptı Spor
Barcelona, Roebuck'u kaptı
Hindistan değil Alanya Barlar Sokağı. Bir erkeğe 15 erkek düşüyor Magazin
Hindistan değil Alanya Barlar Sokağı. Bir erkeğe 15 erkek düşüyor
Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti Spor
Mourinho Rıdvan Dilmen'i şok etti
Ünlü şirket 15 bin lira bayram ikramiyesi yatırdı! Hesabında parayı gören personel sevindi Ekonomi
Ünlü şirket 15 bin lira bayram ikramiyesi yatırdı! Hesabında parayı gören personel sevindi
Park halindeki otomobil küle döndü Gündem
Park halindeki otomobil küle döndü
Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu Magazin
Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu