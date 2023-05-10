Nijerya'da tekne alabora oldu: 15 çocuk boğuldu

Editör: Serkan Talan

Yerel bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, 10 Mayıs Salı günü teknelerinin Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir nehirde batması sonrasında 15 çocuk boğularak öldü. 25 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kurtarma operasyonuna yer alan bir yetkili, köylü çocukların aşırı yüklü tekneleri alabora olduğunu açıkladı. Teknede köylerine götürmek üzere yüklü miktarda odun olduğu belirtildi.

Yetkili, 13 kız ve 2 erkek çocuk cesedine ulaştıklarını açıklarken, toplamda 40 çocuğun olduğu ve 25'inin hala kayıp olduğu belirtildi.

Köydeki çocukların, ailelerinin yetersiz gelirlerini desteklemek için köye ve komşu köylere sattıkları yakacak odunları getirmek için her sabah nehri geçtikleri bildirildi.

Sokoto eyaletinin, Nijerya'nın en fakir bölgelerden biri olduğu biliniyor.