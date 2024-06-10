Nijerya'da terör saldırısı: 20 ölü

Kaynak: AA
Nijerya'da terör saldırısı: 20 ölü

Nijerya’nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın gerçekleştirilen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sırasında 20 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren terör örgütü Boko Haram’ın 2009 yılından bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Terör örgütü, 2015 yılından beri ülkenin sınır komşuları olan Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Haram’ın Çad Gölü Havzası’ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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