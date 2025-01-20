Nijerya'da yakıt tankeri patlamasında can kaybı 96'ya çıktı

Kaynak: AA / DHA / İHA

Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde 18 Ocak'ta akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya çıktı.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyalet Genel Müdürü Abdullahi Baba-Arah, yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta eyaletin Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt tankerinin patlamasında 10 kişinin daha öldüğünü belirtti. Böylece patlamada yaşamını yitiren kişi sayısı 96'ya yükseldi.

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Patlamada yaralı sayısının 69 olduğunu kaydeden Baba-Arah, olayda 20 dükkanın tamamen yandığını ve bölgedeki işletme sahiplerinin zarara uğradığını ifade etti.

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Baba-Arah, bölgede çalışmaların sürdüğünü ve acil müdahale ekiplerinin yaralılara gerekli tıbbi yardımı sağladığını bildirdi.

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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda 18 Ocak'ta, akaryakıt yüklü tanker aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmişti.

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Yöre halkının devrilen araçtaki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı sırada tanker patlamış, çok sayıda kişi yanarak can vermişti.

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Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan 172 tanker kazasında 1896 kişi hayatını kaybetmişti.

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