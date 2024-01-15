Nikahı eski sevgilisi kıydı. Bu da oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Nikahı eski sevgilisi kıydı. Bu da oldu
Filipinler’de gerçekleştirilen bir nikah töreninde, nikahı kıyan rahip gelinin eski sevgilisi çıktı. Herkes çok büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Filipinler’de çok ilginç bir nikah töreni yaşandı. Nikahı kıyan rahip, gelinin eski sevgilisi çıktı. Törene katılanlar büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

Kilisede gerçekleştirilen nikah töreninde çok büyük bir tesadüf yaşandı. Gelin ve damadın nikah törenini kıyması için görevlendirilen rahip, gelinin eski sevgilisi çıktı.

Gelini görünce şaşkınlığını gizleyemeyen rahip, "Bu sadece filmlerde olur. Büyük bir endişeyle söylüyorum ki gelinle yıllar öncesinde romantik bir ilişki yaşadık" dedi.

Tüm katılımcıları şaşkına çeviren tesadüfe rağmen çiftin nikahlarını tamamlamak istediğini söyleyen rahip, "Umarım yeni evli çiftimiz bir ömür boyu mutluluk içinde yaşar. İyi bir evlilik hayatınız olmasını diliyorum. Unutmayın ki evlilik sadece iki kişiden ibaret değildir. Ama üçüncü kişi ben olmayacağım o Tanrı'dır" İfadelerini kullandı.

Damat, rahibin konuşmasını büyük bir sakinlikle dinlerken karşılık kilise salonundan davetlilerin kahkaha sesleri yükseldi.

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