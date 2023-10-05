Nikotin vücuttan bitkisel yöntemle nasıl atılır

Nikotini Vücuttan Atmanın Doğal Yolları

Nikotin tarih boyunca vazgeçmesi en zor olan bağımlıklardan biridir. Sigara tiryakilerinin bilmesi gereken önemli bir bilgi, her içtiğiniz sigaranın nikotini vücudunuzda 3 gün kalır. Günde 2- 3 paket sigara içenlerin vücutlarında ki birikmiş nikotini siz düşünün. Nikotin insan sağlığı için çok zararlıdır. Nikotin kalp krizi veya felçlere neden olur. Kan damarlarını büzer ve kalp krizi riskini arttırır.

Ispanak

Çiğ ıspanak tüketin. Nedeni ise ıspanak pişirildiğinde, içerdiği vitaminler ve folik asidi kaybedir. Bunlar vücudun nikotini temizlemesi için gerekli maddelerdendir.

Brokoli

Brokoli, vücuttaki metalleri ve toksinleri yok etmede çok etkilidir. Kanseri önleme konusunda oldukça önemlidir ve her şeyden önce C ve B5 vitaminleri açısından en iyi kaynaklardan biri olduğu için oldukça değerli bir besindir.

Biber

Ispanak gibi biberi de çiğ yemek gerekir. Biraz doğrayın ve salatalara ekleyin. Tütünün tüm olumsuz etkilerinden kurtulmak için gerekli vitaminleri içerisinde bulundurur.

Kivi

Bol miktarda vitamin içerir oldukça faydalı bir meyvedir. Diğer bir faydası ise nikotini vücuttan atar. Sigara içenler kivi tüketip en azından nikotinden bir nebze de olsun kurtulabilirler.

Isırgan

Isırgan çokça demir ve dezenfektan özelliği bulunan maddeler içerir. Yani vücudu dezenfekte etmek için birebir bir bitkidir. Nikotini de vücuttan söker atar.

Havuç Suyu

Nikotin cildinize de çok zarar verir. Bu yüzden havuç tüketmenizde fayda var. Havuç suyunu tüketirseniz cildinizin yenilenmesini ve nikotinin vücudunuzdan atılmasını sağlayabilirsiniz.

Su

Su vücudumuz için başlı başına yarar ve olmazsa olmaz. Nikotinin atılması için vücudun susuz kalmaması gerekir.

Zencefil

Herhangi bir yemeğinize zencefil katmanız sigarayı bırakmanıza hatta nikotin gibi toksinleri temizlemede büyük yardımcı olacaktır.



