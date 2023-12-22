Nilgün Belgün'den kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Aşk ve Komedi" oyunuyla turneye çıkan oyuncu Nilgün Belgün hastaneden bir kare paylaştı.

Serumlu kol fotoğrafıyla Sevenlerini korkutan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla domuz gribine yakalandığını duyurdu.

Belgün paylaşımında "Sevgili Dostlar; Bende en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece 2 oyununu oynayabildim, Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" ifadelerini kullandı.