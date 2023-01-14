Burak Deniz'e kötü haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu Nilperi Şahinkaya, meslektaşı Burak Deniz hakkında 15 Eylül’de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli dilekçesinde Deniz’in “kasten yaralama”, “hakaret”, “kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan yargılanmasını talep etmişti.

ÖZRÜ KABUL ETMEDİ

Burak Deniz, bir özür yazısı yayınladı. Ancak Nilperi Şahinkaya bu özrü kabul etmedi ve şikayetinden vazgeçmedi.

İFADE VERMETE GİTMEDİ

Konuyla ilgili dava açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Burak Deniz’in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği öğrenildi. Deniz’in avukatı Serdar Opak da müvekilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi.

Nilperi Şahinkaya’nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



