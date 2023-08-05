Nilperi Şahinkaya kaybolan eşyaları bulmanın formülünü açıkladı

Şahinkaya, kaybedilen eşyaları bulmak için ilginç bir yöntem önerdi.

Takipçileriyle paylaştığı videoda, kaybolan eşyaları bulmanın yolunu açıklayan Şahinkaya’nın “göbek atmalı” yöntemi şöyle:

“Eğer olmazsa benim adım Nilperi değil. Hep oluyor. Bir şeyinizi kaybettiğinizde bir kapının arkasına geçip diyeceksiniz ki ‘İbrahim Ethem Dede, gömleği keten dede, Eğer aradığımı bulursam, otuz göbek atam dede.’ Banko buluyorsunuz, bulduğunuz anda kapının arkasına geçip 30 göbek atmayı unutmayın.“