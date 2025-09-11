Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla korkuttu! Annesini kaybetmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin vefatının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. Şahinkaya ardından paylaşımını sildi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kanserle mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek kaybetti. Bu büyük acıyla sarsılan Şahinkaya, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

-002.webp

Annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadeleriyle yürekleri dağladı.

9i-001.webp

Geçtiğimiz hafta annesinin vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla paylaştı. Ünlü isim ardından paylaşımını kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu ani hareketi hayranlarını endişelendirdi.

-003.webp

o9o9-001.jpg

oi-001.jpg

poo0-001.jpg

