Nilperi Şahinkaya paylaşımıyla korkuttu! Annesini kaybetmişti

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural'ı kanserle mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek kaybetti. Bu büyük acıyla sarsılan Şahinkaya, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayımladı.

Annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim" ifadeleriyle yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz hafta annesinin vefatıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından annesiyle olan fotoğrafını; "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notuyla paylaştı. Ünlü isim ardından paylaşımını kaldırdı. Ünlü oyuncunun bu ani hareketi hayranlarını endişelendirdi.