Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu

Son olarak başrolünü oynadığı Yaz Şarkısı dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni adresi belli oldu.

Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu

Birsen Altuntaş'un haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş son dizisi Yaz Şarkısı'nda güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.

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Son gelen haberlere göre genç yıldız reyting rekortmeni dizilere imza atan OGM Pictures'la el sıkıştı. Kulislerde Aktaş’ın Onur Seyit Yaran'la partner olacağı söylentileri dolaşıyor.

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Barış Arduç‘un ayrılığının ardından Türkan Derya'nın yöneteceği, Aybike Ertürk‘ün yazdığı Saplantı dizisindeki başrol karakterleri Sabah ve Babür’ün yaşları gençleştirilmiş ve hikâyede değişiklikler yapılmıştı.

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