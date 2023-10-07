Nilüfer sağlık durumunu açıkladı. Koronavirüse yakalanmıştı

Pop müziğin usta isimlerinden Nilüfer, önceki gün siyahlar içinde görüntülendi. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalandığını duyuran sanatçıya, Zorlu AVM'de sevenlerinin ilgisi bir hayli yoğundu.

Şarkıcı Nilüfer, AVM'de mağazaları gezip alışverişin keyfini çıkardı. Yoğun ilgiden dolayı bir süre yürümekte zorlanan usta sanatçı, yanına gelen hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı çektirip, ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"BU HASTALIĞIN BİTMEDİĞİNİ HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

19 Eylül'de koronavirüse yakalandığını ve konserlerini iptal ettiğini duyuran Nilüfer, hastalığı atlatıp sağlığına kavuştu. Ünlü şarkıcı, "Çok şükür iyiyim. Bu hastalığın bitmediğini hepimiz görüyoruz. Daha dikkatli olmalıyız" dedi.