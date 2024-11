Nintendo yıllık kâr tahminini düşürdü

Nintendo, Kyoto merkezli oyun şirketi, Switch konsoluna olan talebin azalması nedeniyle yıllık kâr tahminini %10 düşürdüğünü açıkladı. Bu, şirketin üst üste beşinci çeyreğinde kâr kaybı yaşamasıyla sonuçlandı. Nintendo, bu mali yıl için yalnızca 12,5 milyon Switch birimi satmayı bekliyor; bu rakam, daha önceki 13,5 milyon birimlik tahmininin altında kalıyor. Oyun şirketlerinin yılsonu alışveriş sezonu öncesinde tahminlerini düşürmeleri alışılmadık bir durum.

Nintendo’nun, yedi yıllık Switch konsolunun halefine dair bir duyuru bekleyen tüketicilere yönelik oyun donanımı ve yazılım satışlarını sürdürme konusunda zorlandığı belirtiliyor. Eylül çeyreği için şirketin işletme kârı, beklenenden daha büyük bir düşüşle %29 oranında azalarak 67 milyar yen (2,4 milyar dolar) seviyesine geriledi. Toyo Securities analisti Hideki Yasuda, “Switch, ömrünün sonuna yaklaşmış durumda ve hatta yazılım satışları da zayıf. Bu trend devam ederse, Switch’in ivmesi daha da düşecektir.” dedi.

Switch, tatil alışveriş sezonu öncesinde rakipleri Sony ve Microsoft’un daha şık ve güçlü güncellemeleriyle karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte, Nintendo, zeka mülkünü kullanarak yeni ürünler piyasaya sürme yolunu seçti. Şirket, Nintendo’nun oyun karakterlerini ve müziğini içeren 99 dolarlık bir alarm saati olan Alarmo’yu tanıttı. Ayrıca, çevrimiçi hizmet aboneleri için bir Nintendo Müzik akıllı telefon uygulaması da geliştirdi. Geçtiğimiz ay, şirketin genel merkezine yakın bir müze açıldı.

Nintendo’nun bağlı kuruluşu Pokémon Co. ise, popüler ticaret kartı oyununu artırmak amacıyla bir akıllı telefon uygulaması versiyonunu piyasaya sürdü. Şirket, Hollywood’a yönelik girişimlerine de daha fazla kaynak ayırıyor. Geçen yıl The Super Mario Bros. Movie filmindeki büyük başarıdan cesaretlenen Nintendo, Illumination ile iş birliği yaparak hit franchise’a dayanan bir başka animasyon filmi üretmek için kolları sıvadı. Ayrıca, The Legend of Zelda’ya dayanan bir canlı aksiyon filmi de geliştiriliyor.

Tokyo merkezli analist Serkan Toto, “Nintendo, 2024 yazılım hattının cazibesini aşırı tahmin etti. Ancak gerçek blockbuster olmayan ve birçok doldurucu oyundan oluşan bir dizi oyun mevcut.” dedi. Toto, bu mali yıl içinde hala piyasaya sürülmesi beklenen yazılımları değerlendirerek, ayarlanan donanım ve yazılım satış tahmininin hâlâ yüksek olduğunu düşünüyor.

Nintendo’nun durumu, şirketin ilerleyen dönemlerde nasıl bir strateji izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor. Tüketicilerin ilgisini yeniden kazanmak için yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmek zorunda kalan Nintendo, önümüzdeki dönemde pazar payını artırmak için farklı yollar aramak zorunda kalacak. Talep düşüşü, aynı zamanda oyun dünyasındaki rekabetin ne denli sertleştiğini de gözler önüne seriyor.