Nisan ayında beyaz örtünün tadını böyle çıkardılar

Kaynak: İHA
Nisan ayında beyaz örtünün tadını böyle çıkardılar

İlkbahar mevsimini yaşamamıza rağmen ülkenin bazı kesimlerinde kar yağışı hakim. Kocaeli'nin yüksek kesimlerine yağan kar, doğaseverleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Karın keyfini ATV ve UTV araçlarıyla çıkarttılar.

Kocaeli'de baharın ortasında yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde doğayı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilerek ATV ve UTV araçlarıyla karla kaplı bölgelere çıkan macera severler, hem eğlendi hem de kartpostallık manzaraları kaydetme fırsatı buldu.

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"NİSAN AYININ ORTASI, İNANILMASI ZOR AMA MUHTEŞEM BİR KAR VAR"

İş arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran Mehmet Ali Kaşka, "Nisan ayının ortası, inanılması zor ama muhteşem bir kar var. Bahara girerken böyle kar görmek bizim için de sürpriz oldu. Bu kar önümüzdeki yaz için su ihtiyacını giderecek.

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Bu yüzden de barajlar içinde güzel bir kaynak oluşturdu. Bu kar, aynı zamanda yeraltındaki canlılar için de çok gerekliydi. Biz de arkadaşlarımızla hafta sonu karın keyfini çıkarmak için ATV ve UTV'ler ile geldik. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

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