Nisan ayında en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

Microsoft Edge, konumunu kaybederek üçüncü sıraya geriledi. Google Chrome ise zirvede yer aldı.

Nisan ayında en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u geçerek en popüler web tarayıcısı unvanını Google Chrome’un oldu.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer aldı.

NİSAN’IN LİDERİ CHROME OLDU

StatCounter tarafından yayınlanan nisan ayı verilerine bakıldığında, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,13'lük pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüldü.

MİCROSOFT ZİRVEDEN DÜŞTÜ

Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana ikincilik koltuğunu korumuştu. Ancak nisan ayında işler değişti.

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 11,87 pazar payıyla en popüler ikinci tarayıcı oldu.

Son zamanlarda birçok yapay zeka uygulamasını kullanıcılara sunan Edge ise yüzde 11'lik payla üçüncü sıraya geriledi.

Google Chrome - %66,13
Apple Safari - %11,87
Microsoft Edge - %11
Firefox - %5,66
Opera - %3,09

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