İlk olarak Renault Duster modelini kendi markalarına alıp Tekton adında uygun fiyatlı bir C SUV haline getirdiler şimdi ise çok daha az maliyetle araç üretebilen Çinli ortaklarına hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit motor seçeneklerine sahip uygun fiyatlı bir pikap ürettiriyorlar.

Modelin ismi Nissan Frontier Pro

Nissan Frontier Pro da uzunluk 5.520 mm genişlik 1.960 mm yükseklik 1.950 mm aracın ağırlığıysa 2.500 kilonun üzerinde.

Benzinli versiyonda 2.3 litre hacimli motor yer alıyor ve 280 beygir güç + 400 Nm tork üretiyor.



Plug-in Hibrit vesiyonda ise motor hacmi 2 litreye düşüyor ancak ona eşlik eden elektrikli motor sayesinde beygir gücü 410'a tork ise tam 800 Nm ye çıkıyor. Bu versiyon büyük batarya paketi sayesinde saf elektrikle 135 km yol katedebiliyor.

İki versiyonunda 3.5 ton çekme kapasitesi var.

Nissan Frontier Pronun iç mekanına baktığımızda bir pikaptan çok Premium bir SUV görür gibiyiz. 14.6 İnçlik kocaman orta ekran, 10 İnç dijital kadran, açık renk iç döşemeler. Hepsi bir araya gelince çok etkileyici bir kokpit görüyoruz.

Nissan Frontier Pronun ön satışı 30 Ekimde başlıyor. İlk satışa çıkacağı pazarlar ABD ve Avrupa. Türkiye’ye bu yıl gelmesi beklenmiyor.