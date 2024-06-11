Noam Chomsky’den kötü haber. Konuşma ve yürüme yetisini kaybetti

Ünlü dil bilimci Noam Chomsky’nin öğrencisi ve eski asistanı Bev Stohl, 95 yaşındaki ünlü düşünürün yürüme ve konuşma kabiliyetlerini kaybettiğini hayatının geri kalan zamanlarında kamuoyuna seslenmesinin zor olduğunu iletti.

Chomsky’nin sağlık durumu hakkındaki ilk tartışmalar, Stohl’un şubat ayında Reddit Forumu’nda paylaştığı mesajla başlamıştı. 2022 yılında yayınlanan ‘Chomsky ve ben’ kitabının yazarı olan Stohl, Chomsky’nin arama ve maillere cevap vermeyişiyle ilgili birçok mesaj aldığını ifade ederek sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmişti.

İngiltere merkezli Media Lens’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zamana kadar Filistin’e destek veren açıklamalarıyla tanınan Chomsky’nin İsrail’in katliamlarına ilişkin hiçbir açıklama yapmamasının sağlık durumu için oldukça endişe verici olduğu ifade edildi.

Bu durumun üzerine Reddit’teki mesajını güncelleyen Stohl, “Konuşma yeteneği henüz açıklayamadığım faktörler nedeniyle karmaşıklaşıyor. Bir ay önce görüştüğüm akrabam onu ​​ziyaret ettiğinde iletişim kurmadı. O, ayakta durabilen biri değil. Bunun ne kadar süreceğinden emin değilim. O acı çekmiyor.” ifadelerini kaydetti.

Stohl, Chomsky’nin ailesinin daha fazla bilgi paylaşılmasını istemediğine dikkat çekerken Chomsky’nin ailesi, kendileriyle konuşmak isteyen TIME Dergisi’ne de bilgi vermedi.

Chomsky, yaklaşık 1 yıldır kamuoyu önünde herhangi bir konuda konuşmadı.