Şentop Turhan Çömez'in tweetini görünce eline çantasını alıp Saray'a koşacak

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını söyledi.

Ardından açıklama yapan Şentop şu ifadelere yer verdi:

"Gittiğimiz ülkelerde birçok parlamento başkanı ve milletvekili hem Türkiye'nin hem de Cumhurbaşkanımızın 2022'de yaptıklarıyla bir barış ödülünü alması gerektiğini söylüyorlardı. Bu konuda bir teşebbüsümüz var. Benim şahsen milletvekili olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterilmesi konusunda bir teşebbüsüm var.

Sadece benim değil birçok farklı ülkeden milletvekillerinin, meclis başkanlarının da bu konuda başvuru yapacağını daha önce görüştük. Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak. Doğudan da batıdan da var. Somutlaştıktan sonra bunları paylaşacağız. Ocak sonuna kadar süre var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez de sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi. Beni de 22. Dönem Meclis Başkanı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti. Ardından 12 yıl sürgünde yaşadım.” ifadelerini kullandı.

"12 YIL SÜRGÜNDE YAŞADIM"

Çömez'in paylaşımı şöyle:

🏅Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.

🏅Beni de 22. Dönem Meclis Başkanı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti.

👉Ardından 12 yıl sürgünde yaşadım.

NE OLMUŞTU?

AKP Balıkesir Milletvekili olduğu dönemde Op. Dr. Turhan Çömez, Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir sağlık ocağını ziyaret ettiği sırada aile kavgası sırasında sol göğsünden silahla ağır yaralanan 17 yaşındaki bir kızı ilk müdahaleyi yaparak kurtarmıştı. Yine milletvekilliği döneminde Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Gönen Devlet Hastanesi’ne Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiğinde, Hüseyin Özen isimli hastanın apandist ameliyatını yapmıştı. Çömez ayrıca, 8.5 aylık hamile Selma Külefli adlı kadının gece yarısı yardımına koşmuş ve Bandırma Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmişti.

TBMM 2005 yılında Nobel Barış Ödülü'ne 7 milletvekilini aday göstermişti. Bunların içinde o dönem Turhan Çömez de vardı. Çömez, Kızılay’ın insani yardımını iletmek üzere Irak’a gidip kalp hastası 15 Iraklı çocuğun Türkiye’de tedavi edilmesini sağlamıştı. Tsunamiden sonra Güney Asya’ya giden heyete de başkanlık etmişti.